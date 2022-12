Prozess: Ehemalige Leiterin der Kita in Bous bestreitet Misshandlungen

Die Behörden haben die Kindertagesstätte in Bous 2017 geschlossen. Pexels

«Alles, was gesagt worden ist, war falsch. Ich habe immer korrekt gearbeitet», sagte Maria N., die ehemalige Leiterin der Kindertagesstätte in Bous, am Mittwoch vor Gericht. Zuvor hatten Zeugenaussagen die Angeklagte belastet – sie muss sich wegen mutmaßlicher Körperverletzung an Kindern und Erzieherinnen verantworten.

Eine ehemalige Erzieherin sprach im Zeugenstand über ihre Zeit in Bous von einer «sehr schwierigen Zeit». Kinder seien zum Essen gezwungen worden. «Die Gewalttaten fanden immer zu einem Zeitpunkt statt, an dem niemand sonst da war, aber wir haben Hinweise auf Misshandlungen gesehen», so die Frau. Auch die Kinder hätten manchmal etwas erzählt.

Angeklagte soll Kinder zum Essen gezwungen haben

Eine weitere damalige Kollegin gab an, dass die Leiterin nach Meinung der Erzieher zu hart zu den Kindern und «perfektionistisch» gewesen sei. Das habe zu Konflikten geführt. Ein spezieller Fall mir einem Kind habe sie so schockiert, dass sie die Kita verlassen habe.

Maria N. bestritt die Vorwürfe: Kein Kind sei zum Essen gezwungen worden. Alle Kinder hätten in der von ihr betreuten Kindertagesstätte bis zu deren Schließung durch die Behörden im Jahr 2017 gute Behandlung erfahren. Auch den Vorwurf mangelnder Hygiene wies sie ab. «Es gab einen genauen Plan, welche Aufgaben zu erledigen waren», insbesondere bezüglich Windeln, so die Angeklagte.

«Warum ist sie die einzige Angeklagte?» Ferdinand Burg

«Eine belastende Atmosphäre» in der Kita erkannte Suzy Gomes Matos, die Anwältin der Nebenklage, in den Zeugenaussagen. Maria N. habe ihrer Mandantin unangemessen geantwortet, Druck ausgeübt, sei unhöflich gewesen und habe die ehemalige Mitarbeiterin dadurch dazu gebracht, nach den angeblichen Erfahrungen in Bous einen anderen Weg einzuschlagen.