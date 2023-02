New York Fashion Week: Ehemalige luxemburgische Anwältin startet als Designerin durch

Francine Keiser vertrat Luxemburg auf dem Laufsteg der Fashion Week in New York. DR

«Als Anwältin hatte ich wenig Freizeit. Nach 30 Jahren wollte ich also einen Karrierewechsel und mich einem meiner Hobbys widmen», berichtet Francine Keiser. Vor zwei Jahren verließ sie die Kanzlei, in der sie Partnerin war, um als Modedesignerin in die Fashion-Welt einzusteigen. «Ich wollte meine getragenen Anwaltsklamotten umgestalten und so fing ich eine Modestudium in an», lächelt die Designerin. Im Jahr 2021 gewinnt sie schließlich den ersten Platz beim Pariser Wettbewerb Top Skills, was den Beginn ihrer Karriere bedeutete.

Zwei Jahre später wurde sie dank des Kollektivs «Flying Solo» für die Teilnahme an der New York Fashion Week ausgewählt. «Die Modewelt ist riesig, es gibt so viele Designer, so viele Marken... Es ging alles sehr schnell, über die Auswahl habe ich mich riesig gefreut», erzählt sie.