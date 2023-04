Emilie Boland : Ehemalige Miss Luxemburg spricht über ihren Kampf gegen die Depression

Alles begann 2018, «als ich auf der Suche nach mir selbst war», erzählt Emilie. «Schon im Gymnasium bekam ich für meinen Kleidungsstil viele Bemerkungen. Als ich noch sehr jung war, hatte ich die neuen Designerhandtaschen von Chanel und Louis Vuitton und musste viel Eifersucht einstecken. Selbst einige Lehrer sagten mir, dass ich in meinem Leben nichts anderes tun würde, als das Geld meines Vaters auszugeben», gibt die 27-Jährige Einblick in ihre Schulzeit und auch beim Modeln musste Emilie vieles einstecken: «Bei acht von zehn Castings sagt man hört man Sätze wie: ‹Du bist zu hässlich›, ‹Du bist zu groß›, ‹Du musst blond sein, warum bist du brünett?›.»

Emilie Boland verbrachte nach Überdosis sieben Tage im Krankenhaus

Ein Instagram-Post vom 16. April, in dem sie ihre Geschichte publik machte, rührte ihre zahlreichen Follower zu Tränen. «Ich wollte schon vor sechs Monaten darüber sprechen, aber ich hatte große Angst, dass die Menschen es nicht verstehen würden», erklärte Emilie Boland gegenüber L'essentiel. «Dann habe ich gelernt, dass auch im Großherzogtum viele Jugendliche unter enormem Druck stehen. Sie vergleichen sich häufig mit anderen und fragen sich, warum sie dies oder jenes nicht haben», so die junge Frau, die die Öffentlichkeit darüber aufklären will, dass lange nicht alles so perfekt ist, wie es auf den sozialen Netzwerke scheint. «Ich wollte mein perfektes Image auf Social Media bewusst bröckeln lassen und den Jugendlichen damit zeigen, dass sie mit ihrem Kämpfen nicht alleine sind.»