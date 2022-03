Aus Luxemburg – Ehemalige Soldaten starten Hilfsaktion für die Ukraine

Zwei Fahrzeuge mit Anhängern und zwei Lastwagen werden in Kürze vom Großherzogtum aus in Richtung Lwiw (Lemberg) aufbrechen. «Wir wollten bereits am 28. Februar in die Ukraine fahren», erklärt David Claerebout, Vorsitzender des Vereins Katastrophenschutz Luxemburg-Grenzenlos.