Zweifache Grand-Slam-Siegerin : Ehemalige Weltnummer 1 Simona Halep wegen Dopings vorläufig gesperrt

Die frühere Nummer-1-Tennisspielerin Simona Halep ist nach einem positiven Doping-Test vorläufig suspendiert worden. Die International Tennis Integrity Agency (ITIA) gab die Suspendierung am Freitag bekannt. Die Rumänin, die in der WTA-Rangliste aktuell Platz neun belegt, gab laut Mitteilung der Organisation während ihrer Teilnahme am US Open im August 2022 eine positive Probe ab.