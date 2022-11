Tödliche Schüsse in Bonneweg : Ehemaliger Polizist wegen Mordes zu fünf Jahren Haft verurteilt

Am Mittwochnachmittag wurde das Urteil gegen den ehemaligen Polizisten, der wegen Totschlags vor Gericht stand, gesprochen. Vor vier Jahren – am 11. April 2018 – hatte ein Polizist in Bonneweg einen 51-jährigen niederländischen Autofahrer mit einem Kopfschuss getötet, weil dieser mit dem Wagen auf ihn zugefahren war. Der damals 22-jährige Polizist gab dem Fahrer ein Zeichen, sein Auto anzuhalten. Der Fahrer soll erst so getan haben, als würde er dem Befehl Folge leisten, dann zurückgesetzt haben und auf den Polizisten zugefahren sein, so die Auswertung der Reifenspuren auf dem Boden. Im Gericht stand während des Prozesses vor allem die Frage nach dem Tatbestand der Notwehr im Zentrum.