USA: Ehemaliger Vizepräsident Mike Pence fordert Donald Trump heraus

Distanzierung seit Kapitol-Ausschreitungen

Donald Trump liegt derzeit in den Umfragen weit vor seiner Konkurrenz. Es wird erwartet, dass der 63-jährige Pence seine Kampagne am Mittwoch mit einem Video und einer Rede offiziell einleitet. Der ehemalige Gouverneur und Kongressabgeordnete des Bundesstaats Indiana hat sich seit den Ausschreitungen von Trump-Anhängern vor dem US-Kapitol im Januar 2021 von seinem ehemaligen Chef distanziert. «Seine rücksichtslosen Worte haben meine Familie und alle im Kapitol an diesem Tag in Gefahr gebracht», sagte Pence im März über Trump. «Und ich weiß, dass die Geschichte Donald Trump zur Verantwortung ziehen wird.»