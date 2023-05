Luxemburg: Ehemaliges Hotel brennt lichterloh – eingeschlossene Person evakuiert

In der Nacht auf Donnerstag stand ein Mehrfamilienhaus in Grundhof in Flammen.

Mehrere Anrufer haben am Mittwochabend gegen 22. 30 Uhr per Notruf einen Dachbrand in der Rue de Beaufort in Grundhof gemeldet, wie der Rettungsdienst CGDIS am frühen Donnerstagmorgen mitteilt. Die ersten vor Ort eingetroffenen Feuerwehrleute hätten sich mit einem ausgedehnten Dachbrand im dritten Stock eines zu einem Mehrfamilienhaus umgebauten Hotels konfrontiert gesehen.