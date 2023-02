Ex-Tennis-Star: «Ehen halten nicht immer ewig» – Boris Becker spricht Prinz Harry Warnung aus

Kürzlich gab der 55-Jährige der «Financial Times» sein erstes Interview in England seit seiner Verurteilung. Becker wurde nach seiner Entlassung aus dem britischen Gefängnis vergangenen Dezember nach Deutschland abgeschoben . Und genau diese Rückkehr in seine Heimat veranlasst den Ex-Profisportler nun dazu, dem Herzog von Sussex eine eindringliche Warnung mitzuteilen.

Boris Becker spielt auf Harrys Streit mit den Royals an

«Vergiss nicht, wo du herkommst, denn es kann sein, dass du dorthin zurückkehren musst», so Beckers Rat, den er im Gespräch mit der britischen Publikation an Harry gibt. Zudem fügt er im Bezug auf Herzogin Meghan an: «Und Ehen halten nicht immer ewig, soviel ich weiß.»

Der gebürtige Deutsche spielt damit scheinbar auf die verheerende Fehde der Sussexes mit den britischen Royals an – und was dies für Harrys Zukunft in den königlichen Reihen bedeuten könnte, sollte es jemals zu einer Scheidung mit der 41-jährigen US-Amerikanerin kommen. Der Prinz schoss in diversen Interviews sowie in seinen Memoiren «Spare» nämlich jüngst scharf gegen seine Familie, plauderte Interna aus und demütigte seinen Bruder Prinz William (40), Königsgemahlin Camilla (75) und Prinzessin Kate (41).