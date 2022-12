Rheinland-Pfalz : Ehepaar hätte beinahe 37.000 Euro an Telefontrick-Betrüger verloren

TRIER – Ein falscher Arzt erzählte einem älteren Ehepaar, ihr Sohn sei tödlich erkrankt. Die Opfer sollten eine hohe Summe bezahlen, um das rettende Medikament zu besorgen. Kurz vor knapp ist der Telefon-Schwindel aufgeflogen.

Die Betrüger gaben sich als Arzt und Sekretärin des Trierer Brüderkrankenhauses aus. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto

Eine neue Betrugsmasche hätte in der Region um Trier am gestrigen Donnerstag beinahe ein Ehepaar um 37.000 Euro erleichtert. Wie der Trierische Volksfreund berichtet, wurde das Ehepaar aus Leiwen, 86 und 80 Jahre alt, von den Betrügern angerufen und aufgefordert, die Summe in bar zu besorgen, um dadurch ihrem Sohn das Leben zu retten.

Die Telefonbetrüger riefen mehrmals an, gaben sich mal als Arzt aus dem Brüderkrankenhaus und mal als dessen Sekretärin aus und erzählten dem Ehepaar, ihr Sohn wäre an einer neuen gefährlichen Corona-Virus-Variante erkrankt, gegen die es in Deutschland kein Medikament gebe. Stattdessen sollten die Opfer die 37.000 Euro ans Brüderkrankenhaus übergeben, damit ein Hubschrauber in die Schweiz fliegen und vier Ampullen des rettenden Medikamentes holen könne.

Die Schauergeschichte wurde den Opfern von der angeblichen Sekretärin erzählt und später von einem angeblichen Professor bestätigt. «Wenn wir das Medikament nicht bekommen, können wir nicht garantieren, dass Ihr Sohn die Nacht überlebt», habe dieser noch gesagt.

Bank-Mitarbeiter waren misstrauisch

Weil das Ehepaar tatsächlich einen Sohn hat, der mit Frau und Kindern in der Region lebt, war die Nachricht ein Schock. Sie fuhren sofort zu Sparkasse, um das Geld abzuheben. Da die Mitarbeiter aber zunächst über die hohe Summe verwundert waren und dann über die Geschichte, die dahinter steckt, hakte das Ehepaar zur Sicherheit bei der Schwiegertochter nach. Es zeigte sich, dass es dem Sohn blendend ging. Daraufhin wurde der Anruf bei der Polizei angezeigt. Diese verschickte noch am Donnerstag eine Pressemeldung, in der sie darauf aufmerksam machte, dass die Betrüger die Sorge um die Gesundheit der Angehörigen derzeit gnadenlos ausnutzen würden.

Wie der Trierische Volksfreund berichtet, wurden am Donnerstag zehn Anzeigen zu genau dieser Krankenhaus-Masche beim Präsidium in Trier erstattet. Allerdings gibt es auch eine Dunkelziffer mit Fällen, die nicht angezeigt worden sind, oder schlimmer – die erfolgreich ihre Opfer um ihr Geld gebracht haben.

Laut Polizei hat das Ehepaar aus Leiwen den typischen Ablauf der Betrugsmasche durchgemacht. Betroffen sind ältere Menschen. Die Betrüger rufen anonym über das Festnetz an, geben sich als Ärzte des Brüderkrankenhauses aus und berichten von Angehörigen, die um Leben und Tod kämpfen. Eine Überlebenschance gäbe es nur mit einem teuren Medikament. Dann würde die Nachfrage folgen, ob das potenzielle Opfer eine fünfstellige Summe für das Medikament bezahlen könnte oder über sonstige Vermögenswerte verfüge. «Es funktioniert ähnlich wie der bereits bekannte Enkeltrick-Betrug», so die Polizei.