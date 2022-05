Leben auf Reisen : Ehepaar verbringt Rente auf Kreuzfahrt – wegen gestiegener Preise

Angelyn und Ehemann Richard sind seit Mai 2021 nur noch auf Kreuzfahrtschiffen zu Hause. Weil sie es lieben und es billiger ist als daheim.

Aye, aye Käpt'n: Angelyn und Richard Burk sind seit Mai 2021 auf See – und wollen es bleiben. DPA

Zwei US-Rentner verkörpern den Traum vieler Globetrotter: Sie leben auf Reisen. Angelyn Burk ist seit ihrer ersten Kreuzfahrt im Jahr 1992 in das offene Meer verliebt. Als sie ihren Seefahrerkollegen Richard heiratete, plant das Paar jährliche – wenn nicht halbjährliche – Kreuzfahrten rund um den Globus. «Wir genießen Kreuzfahrten sehr und können verschiedene Teile der Welt besuchen, ohne in ein Flugzeug zu steigen», sagt Angelyn gegenüber 7Life.

Als die beiden im Internet recherchieren, stellen sie fest, dass sie im Durchschnitt auf verschiedenen Kreuzfahrtschiffen für deutlich weniger Geld reisen konnten als ihre gemeinsamen Lebenshaltungskosten an Land. Alles, was sie tun mussten, war, von einem Schiff zum anderen zu wechseln, mit einigen kleinen Pausen dazwischen.

Explodierende Lebenskosten

Die Burks sind frustriert von den steigenden Kosten für das Leben auf dem Land. Mit Hypothek, Internet, Strom, Grundsteuer, Versicherung und anderen Kosten, die mit dem Besitz ihres Hauses in Seattle verbunden sind, gab das Paar mehr als 3.500 Dollar (3.280 Euro) pro Monat aus. Darin sind Lebensmittel, Transport, Unterhaltung und andere Ausgaben des täglichen Lebens noch nicht enthalten.

Da die Lebenshaltungskosten in den USA weiter steigen, machen Inflation und höhere Kreditkosten den Besitz eines Eigenheims für viele Amerikaner unerschwinglich. Der durchschnittliche Preis bestehender Häuser stieg gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent auf ein Rekordhoch von 375.300 US-Dollar im März, berichtete die National Association of Realtors letzten Monat. Seattle, wo die Burks zuletzt lebten, ist eine der teuersten städtischen Gegenden der USA, mit Lebenshaltungskosten, die laut dem Lebenshaltungskostenindex 2021 fast 50 Prozent über dem nationalen Durchschnitt liegen.

Seit Mai 2021 auf See

Auf einem Kreuzfahrtschiff jedoch «gibt es keine Extras. Der Preis ist der Preis», sagt Angelyn. Ihren Ruhestand auf See zu verbringen, so schlussfolgerte sie, wäre «so viel billiger». Seit Mai 2021 genießen die beiden Mittfünfziger das Leben als seefahrende Nomaden. «Wenn man auf einem Kreuzfahrtschiff lebt, hat man sein Zimmer, die Verpflegung, Unterhaltungsprogramm und die Möglichkeit, an verschiedene Orte zu fahren. Das ist kaum zu überbieten.»

Die Kosten für Kreuzfahrten variieren stark, je nach Ausstattung. Budget-freundliche Reisen können so wenig wie 50 Dollar (47 Euro) pro Tag kosten und Luxuslinien, die eher Pauschalpreise haben, können bis zu 500 Dollar (470 Euro) pro Person und Tag kosten. Viele große Kreuzfahrtgesellschaften bieten Treueprogramme an. Das bedeutet: Je öfter man fährt, desto bessere Vergünstigungen bekommt man. «Wenn man diese Treue aufbaut und bei derselben Linie bleibt, kann man wirklich Geld sparen», so Angelyn. Ihr Schiff-Dasein kostet sie dabei im Schnitt umgerechnet 42,30 Euro pro Tag und Person. Ein Jahr kostet für beide zusammen also um die 31.000 Euro. Klingt viel – ein Haus in Seattle kostet im Schnitt allerdings mehr als 900.000 Euro, was fast 30 Jahren voller Kreuzfahrten und Erlebnissen auf der ganzen Welt entspricht.

Das Paar versucht schon lange, einen minimalistischen Lebensstil zu führen. Das Leben in einer winzigen Schiffskabine stört sie nicht. Auf ihren letzten Kreuzfahrten hatten sie jeweils nur einen Rucksack dabei. Auf ihrer letzten 21-tägigen Kreuzfahrt durch den Panamakanal hatte keiner von ihnen einen Koffer dabei. «Für uns ist es befreiend, wenn wir nur einen Rucksack haben, damit wir nicht so viel schleppen müssen», meint Angelyn. Viele Schiffe bieten einen kostenpflichtigen Wäscheservice an, den sie manchmal in Anspruch nehmen. Ihr Haus und Auto haben die Burks noch nicht verkauft, haben es aber bald vor. Drei ihrer fünf Kinder im Alter von 21 bis 28 Jahren leben in ihrem Haus und decken die Hypothek und andere Ausgaben.

Suche nach Angeboten als Vollzeitjob

«Ich behaupte nicht, dass dies eine einfache Lebensweise ist», sagt Angelyn und erklärt, dass die Suche nach guten Angeboten und die Planung von Kreuzfahrten manchmal wie ein Vollzeitjob ist. «Wir gehen ständig ins Internet und sehen uns die verschiedenen Kreuzfahrtgesellschaften an, um zu sehen, welche Kreuzfahrten sie anbieten und was die preiswerteste Art ist, irgendwohin zu reisen», so Richard. Dabei ist es ihnen «eigentlich egal, wohin wir reisen.»

Die Burks genießen die verschiedenen Aktivitäten, die an Bord angeboten werden, darunter Filmvorführungen, Comedy-Aufführungen und Kunst- und Handwerkskurse. Wenn das Schiff einen Hafen anläuft, gehen sie in der Regel von Bord, um ihn zu erkunden, manchmal bleiben sie aber auch auf dem Schiff und entspannen sich. Die nächste Reise ist eine 50-tägige Europakreuzfahrt im Sommer, gefolgt von einer 108-tägigen Australienkreuzfahrt im Herbst. Solange es finanziell machbar ist, wollen die Burks weiterhin auf Kreuzfahrt gehen – für immer.