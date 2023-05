Erstmals deutsche Präsidentin: Ehrenpalme für Michael Douglas – Filmfestspiele in Cannes eröffnet

Cannes ist für die kommenden zwei Wochen internationale Film- und Promi-Hauptstadt: Zahlreiche bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, Filmemacherinnen und Filmemacher schritten am Dienstagabend in der Stadt an der französischen Riviera über den roten Teppich, um an der Eröffnungsfeier teilzunehmen.

AFP

Mit der Vergabe der Goldenen Ehrenpalme an den US-Schauspieler Michael Douglas sind die 76. Filmfestspiele von Cannes eröffnet worden. «Das bedeutet mir so viel», sagte der 78-Jährige am Dienstagabend auf der Bühne. «Denn es gibt Hunderte Festivals auf der Welt... aber nur ein Cannes.» Er sei sogar älter als das Festival, sagte er, und blickte in seiner Rede auf seine Karriere und wichtige Weggefährten zurück.

Für eine kurze Rede über Douglas kam Schauspielerin Uma Thurman auf die Bühne. Sie lobte ihn als «einzigartig – sowohl als Produzent als auch als ikonischer Filmstar».

Durch die Eröffnungszeremonie führte am Dienstagabend die Schauspielerin Chiara Mastroianni. «Der Sinn dieses Festivals war und bleibt die Beschwörung unserer Freiheit», sagte sie. «Die Freiheit, die Kraft und Zerbrechlichkeit unserer Existenz auszudrücken.» Neben Douglas begrüßte Mastroianni auch die diesjährige Jury auf der Bühne – diese wird von Regisseur Ruben Östlund angeführt.

Iris Knobloch, Präsidentin des Filmfestivals von Cannes, nimmt an einer Programm-Pressekonferenz der 76. Internationalen Filmfestspiele teil. Das Filmfest findet vom 16. bis 27. Mai 2023 statt. Michel Euler/AP

Die 76. Filmfestspiele von Cannes gehen dieses Jahr bis zum 27. Mai. Erstmals ist dieses Jahr eine Frau an der Spitze, die neue Präsidentin Iris Knobloch. Ihr werde es wohl in mancher Hinsicht anders ergehen als ihren männlichen Vorgängern, sagte die 60-Jährige am Dienstag der dpa in Cannes. «Ich glaube, eine Frau zu sein bringt eine weitere Ebene mit rein. Denn ich glaube, als Frauen werden wir stärker unter die Lupe genommen. Niemand wird kommentieren, welchen Smoking der Präsident trägt. Ich bin mir sicher, ich werde viele Kommentare bekommen», sagte sie. Eine Frau an der Spitze zu sein habe symbolische Kraft, sagte sie. «Und ich denke, es ist ein Sieg für die Frauen.»

Generell sei es eine wichtige Mission des Festivals, den Fokus auf die junge Generation zu richten. «Denn ich denke, die neue Generation wird die Diversität bringen, die uns generell fehlt, nicht nur in Bezug auf Frauen.» Im Wettbewerb seien dieses Jahr vier Filme aus Ländern vertreten, die es nie zuvor dorthin geschafft hätten, etwa aus dem Sudan oder Senegal.



Johnny Depp in «außergewöhnlicher» Rolle

Doch auch viele US-Filmstars reisen nach Cannes. Am Dienstag kam Schauspieler Johnny Depp mit dem Team des Eröffnungsfilms «Jeanne du Barry» auf den roten Teppich. Zuvor gab der US-Schauspieler an der Absperrung einige Zeit Autogramme und machte Selfies mit Fans. «Jeanne du Barry» von der Regisseurin und Schauspielerin Maïwenn erzählt vom Aufstieg Marie-Jeanne Bécus zur Mätresse des französischen Königs Ludwig XV. Dieser wird von Johnny Depp gespielt.

Im Vorfeld des Festivals hatte es aus den USA auch kritische Stimmen über die Entscheidung gegeben, das Festival mit Depp zu eröffnen. Angesprochen auf dessen vergangenen Verleumdungsprozess, in dem dieser einen weitgehenden Sieg über seine Ex-Frau Amber Heard erzielte, sagte Frémaux: «Wenn es eine Person auf dieser Welt gibt, die kein Interesse an diesem Prozess hatte, bin es ich.» Depp sei «sehr außergewöhnlich in diesem Film, und der Part war nicht einfach zu spielen.» Debatten seien gesund, sagte Knobloch. Doch: «Das Festival hat den Eröffnungsfilm wegen seines Werts als Film ausgewählt.»

Johnny Depp und der französische Schauspieler Pierre Richard. AFP