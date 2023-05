Luxemburg: Eierwerfer nach Verunstaltung von Bettels Privatresidenz verurteilt

Drei Männer im Alter von 25, 33 und 46 Jahren mussten sich am Mittwoch wegen Beleidigung, Androhung eines Attentats und Zerstörung von beweglichem Eigentum vor Gericht verantworten. Sie hatten sich am 4. Dezember 2021 zusammengerottet, um die Fassade des Wohnhauses von Premierminister Xavier Bettel in Bonneweg mit Eiern zu bewerfen.