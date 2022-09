Rheinland-Pfalz : Eifel bietet Atombunker-Touren an

Drei frühere Atomschutzbunker in der Eifel können im Herbst mittels Bustouren besichtigt werden. Veranstalter ist ein Verbund von Bunker-Dokumentationsstätten. An den Touren am 4. und 18. September sowie am 9. und 23. Oktober können jeweils bis zu rund 50 Interessenten teilnehmen, wie Mitveranstalter Jörg Diester der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.