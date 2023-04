PSG-Star : Eigene Fans pfeifen Weltfußballer Lionel Messi aus

Gegen Lyon gab es am Sonntag eine Pleite.

Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain hat die nächste Heim-Niederlage kassiert. Das Starensemble aus der Hauptstadt verlor am Sonntag im eigenen Stadion gegen Olympique Lyon mit 0:1. Bradley Barcola (56. Minute) erzielte das Tor des Tages.

Doch der Gegentreffer war nicht die einzige Auffälligkeit beim Spiel des Spitzenteams. Als der Stadionsprecher die Aufstellung bekannt gab, wurde Lionel Messi vom eigenen Anhang ausgepfiffen. Nach dem bitteren Aus in der Champions League war die Unzufriedenheit über die Leistungen des Weltmeisters gewachsen.

Messi will keine Gehaltskürzung

Zuletzt kündigte eine Ultra-Gruppe bereits Pfiffe gegen Messi an. Es hieß: «Wir werden Messi am Sonntag auspfeifen. Sein Gehalt ist zu hoch im Verhältnis zu dem, was er auf dem Platz leistet.» Laut einem neuen Bericht soll Messi gut 40 Millionen pro Jahr einstreichen. Es ist zwar deutlich weniger als Mbappé verdient, aber für die Anhänger wohl immer noch zu viel.