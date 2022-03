Disney-Starlet : «Eigentlich ist Sex etwas Wunderbares»

Während Miley Cyrus früher als Disney-Sternchen und Goldkehlchen für Aufmerksamkeit sorgte, tut die heranwachsende Frau dies heute lieber mit Busenblitzer und Dirty-Talk.

Das einst so süsse und unschuldige Disney-Starlet Miley Cyrus wird langsam aber sicher zur Frau. Die 19-jährige Schauspielerin hat dabei - neben knapper werdenden Outfits und Busenblitzer - ein äußerst bemerkenswertes Statement zu verkünden: «Sex ist magisch und wunderschön!» Ja liebe Miley, du hast es erlickt. Im TV-Interview mit «The Conversation With Amanda de Cadenet» sprach Cyrus - neben ihrem Film-Flop «LOL» - hauptsächlich über horizontale Aktivitäten.

«Nur so existiert die Welt weiter

«Sex ist die einzige Art, wie wir erschaffen und auch die einzige, durch die unsere Welt weiter existiert», so Cyrus im Interview weiter. Doch die Dame ist nicht nur klug, sondern verbreitet auch noch politische Botschaften: «Ich finde es verantwortungslos, mit seinen Kindern nicht über Sex zu sprechen. Man muss ihnen klar machen, wie wunderbar und cool Sex sein kann.» Durchs Fernsehen wüssten Kinder schon früh, was Sex sei: «Also klärt diese auf und lasst sie alles darüber wissen. Es ist etwas Wunderschönes und Magisches, wenn man sich mit jemandem verbindet.» Ja, Miley, jetzt wissen wir es aber.

Cyrus weiß also jetzt, wo der Hammer hängt. Kein Wunder, ist die ehemalige «Hannah Montana»-Darstellerin auch seit geraumer Zeit mit Schauspiel-Kollege Liam Hemsworth liiert. Wegen eines deftigen Klunkers wurde gar über eine Verlobung spekuliert - was Cyrus aber bald via Twitter dementierte: «Ich bin nicht verlobt, ich trage diesen Ring schon lang. Die Leute brauchen einfach etwas, worüber sie reden können.»