Rodolfo Aguerrodi: Ein Argentinier lehrt die Luxemburger Tango zu tanzen

Seit etwas mehr als sechs Jahren betreibt der Argentinier Rodolfo Aguerrodi in der Hauptstadt die «Dance Factory» und bringt dort Luxemburger Familien zum Tanzen. Anfangs schien das gar nicht die Bestimmung des 57-Jährigen gewesen zu sein, eigentlich stammt er aus einer Schlosser-Familie und wurde so das «schwarze Schaf», das viel lieber tanzt, als an Schlössern herumzuwerkeln.