Japanische Wissenschaftler: Ein Baby mit dem Erbgut zweier Väter? Bei Mäusen gelungen

«Es ist das erste Mal gelungen, aus männlichen Zellen stabile Säugetiereizellen zu machen», sagte Katsuhiko Hayashi von der Kyushu-Universität in Japan bei der Vorstellung der Studie am Mittwoch am Crick Institute in London. Hayashi gilt als anerkannter Pionier auf dem Gebiet von im Labor gezüchteten Eizellen und Spermien.