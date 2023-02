Nordkorea : Ein Bild löst Spekulationen aus – Kim Jong-un zeigt sich mit Frau und Tochter

via REUTERS

via REUTERS

via REUTERS

Kim Jong - un mit seiner Frau Ri Sol Ju und Tochter Kim Ju Ae, die symbolträchtig in der Mitte sitzt.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat zu einer Feier des 75. Jahrestags der Gründung der Streitkräfte des kommunistischen Staats seine etwa zehnjährige Tochter mitgebracht. Dabei lobte er die «unwiderstehliche Macht» des über Atomwaffen verfügenden Militärs , wie staatliche Medien am Mittwoch berichteten.

Kim erschien auch mit seiner Frau Ri Sol Ju zu einem Bankett mit hohen Offizieren, vermutlich in einem Hotel in Pjöngjang. In der offiziellen Berichterstattung stand die als «respektiert» und «geliebt» beschriebene Tochter im Mittelpunkt. Kims Entscheidung, sie mit zu einem offiziellen Termin zu nehmen, befeuerte auch eine Debatte, ob er seine Tochter als seine Nachfolgerin aufbauen wolle.