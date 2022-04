Luxemburg: «Ein Cent pro Liter sind 120.000 Euro im Jahr»

Die Verbrauchsteuer auf den Liter Diesel, Benzin und Heizöl ist bis zum 31.Juli 2022 für Privatpersonen und das Transportwesen um 7,5 Cent gesenkt worden. Die aus der Tripartite hervorgegangene Beihilfe an der Zapfsäule ist seit heute Morgen in Kraft.

«Jeder Cent mehr oder weniger wirkt sich sehr stark auf uns aus. Ein Cent pro Liter macht 120.000 Euro Unterschied in unserem Jahresergebnis aus», sagt Ben Frin, Finanzdirektor des Transportunternehmens Arthur Welter, dessen Fahrzeugflotte 800 Fahrzeuge, darunter 450 Lkw umfasst. «Wir wurden schon durch die C02-Steuer bestraft, obwohl wir keine Alternative zum Diesel haben. Und jetzt leiden wir unter diesen extremen Preisschwankungen», so Frin weiter. er erklärt: «Wir können kaum planen, weil wir nicht wissen, wie viel der Sprit in drei Wochen kostet, und wie viel wir an den Kunden weitergeben müssen. Wir machen oft Verlustgeschäfte.» Obwohl bei Arthur Welter die Fahrzeugflotte nach Angaben des Finanzdirektors «alle vier Jahre erneuert» werde, um «die modernsten Fahrzeuge mit dem geringsten Verbrauch» auf den Straßen zu haben: «Die Elektromobilität ist für unsere Branche noch nicht sinnvoll», sagt er.