MET-Gala : Ein Clown, eine Domina und eine Beyoncé

Hollywoods Elite rottete sich am Montag in New York zum kollektiven Schaulaufen zusammen. Viel Glitzer, viel Glamour - aber es war nicht alles Gold, was glänzte.

Alles, was im Showgeschäft Rang und Namen hat, pilgert zu der alljährlichen Gala im Metropolitan Museum of Art in New York. Der Anlass gilt als einer der wichtigsten Red-Carpet-Events und entsprechend sorgfältig wählen die VIP-Ladys ihre Roben für den großen Abend aus.

Sehen Sie in der Bildstrecke, wer in diesem Jahr den Bogen raus hat - und wer styletechnisch noch Nachhilfe braucht.