Eurobarometer : Jeder Dritte glaubt, Luxemburg steht ohne EU besser da

LUXEMBURG – Die Mehrheit der Einwohner schätzt ihre eigene Situation und die des Landes als gut ein. Allerdings sind die Sorgen und Herausforderungen in den Bereichen Wohnen und Inflation groß.

Etwa ein Drittel (34 Prozent) der Einwohner glaubt, Luxemburgs Zukunft würde außerhalb der EU rosiger aussehen – ein Anstieg von neun Prozentpunkten im Vergleich zum Sommer 2021, wie aus den Ergebnissen der Eurobarometer-Umfrage hervorgeht, die am Montagmorgen veröffentlicht wurde. Dabei sind 72 Prozent der Befragten der Meinung, dass die Interessen Luxemburgs in der EU berücksichtigt werden.

Wohnen und Inflation – die großen Probleme

Manch Umfragewerte sind in Luxemburg sogar so EU-freundlich wie in keinem anderen EU-Staat: Ein Großteil die Einwohner des Großherzogtums ist demnach auch für ein Abkommen auf EU-Ebene zur Verbesserung der Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz (88 Prozent), für eine gemeinsame Energiepolitik (86 Prozent) sowie für eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (85 Prozent).