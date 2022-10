«Ein effizientes Binom», um sich in der Robotik zu messen

1 / 10 Die WorldSkills hätten in Shanghai stattfinden sollen. Doch angesichts Covid-19 wurde die Meisterschaft auf mehrere Länder verteilt. Vincent Lescaut Der Wettbewerb «Robot Systems Integration» ist im Centre national de formation professionnelle continue (CNFPC) wird Esch-sur-Alzette ausgetragen. Vincent Lescaut Vincent Lescaut

«Die Kisten kommen ineinander gestapelt an, der Gelenkarm muss sie füllen und ordnen. Aber, kleine Schwierigkeit, im Laufe des Tages ändert sich die Aufgabe. Entweder passen die Kandidaten ihr Programm an oder sie haben vorausschauend ein parametrisierbares Programm erstellt», erläuterte Loïc Wanlin, stellvertretender Experte, am Dienstag.

Die WorldSkills hätten in Shanghai stattfinden sollen. Doch angesichts Covid-19 wurde die Meisterschaft auf mehrere Länder verteilt. Der Wettbewerb «Robot Systems Integration» ist im Centre national de formation professionnelle continue (CNFPC) in Esch mit elf konkurrierenden Teams noch bis Freitag in vollem Gange.

«Die Freude an der Herausforderung»

Die Simulation einer Kommissionierstraße in einem E-Commerce-Unternehmen bereitete dem luxemburgischen Team am Dienstag keine allzu großen Schwierigkeiten. David Motger (25) und Ravi Gowtham (26), Angestellte bei Fanuc und bereits Gewinner der LuxSkills, sind es gewohnt, «direkt an den Robotern zu arbeiten. In der Firma arbeitet man im Team und bei den WorldSkills muss man ein effizientes Zweierteam bilden». Beide haben sich «aus Freude an der Herausforderung» beworben.