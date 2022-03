GEWINNSPIEL : Ein Eldorado für die Luxemburger Gaming-Fans

«L'essentiel» verlost 5x2 VIP-Eintrittskarten zur Eröffnungsfeier der Luxembourg Gaming Xperience am 12. Mai.

Die Luxembourg Gaming Xperience ist die größte Veranstaltung rund um Gaming, neue Technologien und virtuelle Realität in Luxemburg. Seien Sie bei der Eröffnungsfeier am 12. Mai im Casino 2000 in Mondorf mit dabei und testen Sie vor allen anderen die zur Verfügung gestellten Spiele.