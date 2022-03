Luxemburg : In Mamer entsteht Luxemburgs erste Outdoor-Kletteranlage

MAMER – Die ersten Spatenstiche sind schon im September gemacht worden. Nun hat die neue Kletterblockstruktur zum Bouldern Gestalt angenommen.

Die ersten Schaufelschläge sind im September gemacht worden. Nun hat die neue Boulderanlage in Mamer Gestalt angenommen. Es handelt sich um eine Premiere im Freien in Luxemburg, wo man bislang nur in Innenräumen oder auf dem Naturgelände in Berdorf klettern konnte.