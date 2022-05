Luxemburg : «Ein fantastischer Juni, es wird knallen!»

LUXEMBURG – Das Atelier bereitet sich auf einen heißen Sommer vor, mit einem vielfältigen Musikprogramm in mehreren Locations.

Kings of Leon ist Headliner bei Usina 22 in Düdelingen.

Konzerte im Atelier und in der Rockhal, Usina 22 in Düdelingen, das Festival in Wiltz, Siren's Call, Konzerte in Neumünster, das Luxexpo Open Air oder Pond Eclectic im September: Das Atelier lässt es diesen Sommer richtig krachen.

Michel Welter, der «Den Atelier»-Leiter ist mit der Planung sehr zufrieden: «Der Juni ist fantastisch, es wird knallen.» Die Punkband The Offspring am 7. Juni in der Rockhal ist schon ausverkauft, und die amerikanischen Rocker von Kings of Leon werden am 11. Juni bei Usina 22 in Düdelingen voraussichtlich fast 9000 Fans anziehen.

«Ein tolles Projekt auf einem Industriegelände», erklärt Welter. «Jeder Ort ist anders, und wir haben viel mehr Arbeit als in den vergangenen Jahren», sagt er. Das Festival Siren's Call (25.06.) mit The Hives als Headliner hat zwar unter den Verschiebungen gelitten, bleibt aber dennoch ein Höhepunkt des Indie- und Elektro-Programms, ebenso wie die Konzerte in der Abtei von Neumünster: The Smile (27.06.), Snow Patrol (06.07.) oder Woodkid (12.07.).

Auf dem Luxexpo Open Air wird es noch heißer: Die Fantastischen Vier (16.07.) und Seeed (17.07.) aus Deutschland werden wohl bis zu 16.000 Menschen pro Abend anlocken.

«Wir haben viele ausverkaufte Konzerte, von denen auch einige verschoben werden mussten. Gleichzeitig laufen die neuen Ankündigungen zaghafter, die Verkäufe sind immer noch niedriger als vor der Pandemie», sagt Michel Welter, «zumal die Angebote teurer sind als früher.»