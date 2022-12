Sassenheim: Ein Fernseher in jeder Zelle soll Aggressionen und Konflikten vorbeugen

SASSENHEIM – Die Gefängnisverwaltung hat beschlossen, in jeder Zelle des neuen Gefängnisses in Sassenheim einen Fernseher anzubringen. Es sei eine bewusste Entscheidung, von der auch die Vollzugsbeamten profitieren sollen.

1 / 6 In Sassenheim sind die Zellen mit einem Fernseher ausgestattet. Gefängnisverwaltung Gefängnisverwaltung Bis zu 400 Männer gleichzeitig werden hier ihre Untersuchungshaft verbringen. Gefängnisverwaltung

Als das neue Gefängnis in Sassenheim enthüllt wurde, hagelte es bereits böse Kommentare von Leuten, die das Gefängnis als viel zu komfortabel für die Häftlinge erachten. Einer der Gründe für die Kritiken ist die bewusste Entscheidung des Staates, jedem Häftling kostenlos einen Fernseher in den Einzelzellen zur Verfügung zu stellen. Serge Legil, Leiter der Gefängnisverwaltung, erklärt: «Es dient dazu, Konfliktsituationen zu entschärfen und das Leben angenehmer zu machen, auch für die Beamten und Angestellten, die im Gefängnis arbeiten. Wir haben nichts davon, wenn Häftlinge depressiv oder aggressiv sind.»

Diese Philosophie wiegt aus Sicht der Gefängnisverwaltung umso schwerer, da in Sassenheim ausschließlich Untersuchungshäftlinge untergebracht werden, die in ihrer Haftzeit aus organisatorischen Gründen nicht noch großartig irgendwelche Arbeiten verrichten, sondern die meiste Zeit in ihrer Zelle verbringen.

Keine Sicherheitsbedenken

Ohne Fernseher könnte dieser Mangel an Beschäftigung das Verhalten der Häftlinge negativ beeinflussen. Aus demselben Grund, so die Gefängnisverwaltung, würden auch die täglichen Spaziergänge derzeit von zwei auf drei Stunden ausgedehnt werden. In Schrassig sei es nur eine Stunde. In Sassenheim hätten die Häftlinge außerdem Zugang zu einer überdachten Sporthalle, einem Außengelände für sportliche Aktivitäten und einigen Krafttrainingsgeräten, «aber immerhin nicht mehr als in Schrassig», betont Legil. Bedenken bezüglich der Sicherheit des Gefängnisses hat er nicht.

Auch wenn Haftanstalten, in denen Untersuchungshäftlinge untergebracht sind, als schwieriger gelten als Haftanstalten, in denen verurteilte Straftäter ihre Strafe verbüßen: «Fakt ist, dass sich diese Häftlinge nicht kennen und wir sie nicht kennen. Das ist in der Tat ein Unsicherheitsfaktor», merkt Legil an. Die Gefährlichkeit der inhaftierten Personen würde sich jedoch nicht von der in anderen Haftanstalten unterscheiden, sagt er abschließend.

Besonders kurze Fußwege für die Vollzugsbeamten