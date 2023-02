Erdbeben Türkei : Ein ganzes Volleyball-Team ist unter Hotel verschüttet – erste Tote geborgen

Insgesamt 39 junge Volleyballerinnen und Volleyballer und Betreuer aus Zypern waren im Isias Hotel in Adiyaman, als dieses einstürzte. Nun wurden mehrere Tote aus den Trümmern gezogen.

Unter den Opfern des verheerenden Erdbebens im Südosten der Türkei sind auch Touristinnen und Touristen. So berichteten zypriotische Medien von einem ganzen Schulteam junger Volleyballerinnen und Volleyballer aus Famagusta auf Zypern, die zum Zeitpunkt des Bebens in einem beliebten Hotel in Adiyaman weilten, das vollständig zerstört wurde. Die Gruppe aus insgesamt 39 jungen Frauen und Männern, Trainern und Eltern, war vom Famagusta Turkish Maarif College angereist, um Meisterschaftsspiele zu bestreiten.