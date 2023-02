Über die Landesgrenzen hinaus: Ein heftiger Knall in Luxemburg gibt Rätsel auf

«Was war das für ein Knall vor fünf Minuten in der Cité O', im Fousbann? Weiß jemand etwas?», fragte eine Einwohnerin aus Differdingen kurz nach 10.20 Uhr. Auch Alejandro twitterte: «Hat sonst noch jemand eine Explosion in Luxemburg gehört?» Auch die Luxemburger Polizei berichtete heute Morgen von einem Anruf aufgrund einer Druckwelle.

«Ich habe heute Morgen einen großen Knall gehört. Es klang wie eine Explosion. Bei meinem Bruder haben die Fensterscheiben gewackelt und meine Schwester hat das Rütteln sogar in Frankreich gespürt. Ich frage mich, was das war», wundert sich Christophe in Rodingen. Auch in den Gemeinden Differdingen, Langich, Lexy, Villers-la-Montagne und Longuyon hat der rätselhafte Knall Fragen aufgeworfen.