Ein großes Danke: Ihr habt bei WhatsApp die 2000er-Marke geknackt!

Wenn Du bei News von uns auch benachrichtigt werden willst, aktivierst Du am besten gleich die kleine Glocke.

Per Smartphone-Klick auf die Links L’essentiel DE und L’essentiel FR öffnen sich die Kanäle direkt in WhatsApp. Dort kannst Du sie dann mit einem weiteren Klick abonnieren.

Und schwupps, waren es 2000 Follower bei L'essentiel DE! Vor Kurzem haben wir als erstes Luxemburger Medium die abonnierbaren WhatsApp-Kanäle geentert. Seitdem gibt es uns nicht nur in den bekannten blauen Boxen, als Website, App und auf Social Media, sondern wir servieren allabendlich eine News-Übersicht, spannende Storys und Unterhaltung auch bei dem beliebten Messengerdienst. In nicht einmal drei Wochen haben wir – beziehungsweise unsere Leser – die 2000er-Marke geknackt, der französische Kanal hält bereits Kurs auf den 6000. Follower. Du bist noch nicht dabei? Dann wird es Zeit 😉.

Und so funktioniert's!

Wenn Du die aktuellste WhatsApp-Version installiert hast, kannst Du per Smartphone-Klick auf L'essentiel DE und L'essentiel FR unseren deutschen beziehungsweise unseren französischen Kanal öffnen und anschließend abonnieren. Völlig anonym, niemand kann Deine Nummer oder Deinen Namen sehen. Wenn Du bei News von uns benachrichtigt werden möchtest, aktivierst Du am besten auch gleich die kleine Glocke oben rechts. So verpasst Du auch keine Breaking News und wirst trotzdem nicht zugespamt.