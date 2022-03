Gegen Bayern München : Ein halbblinder Torwart hext Bayer zum Sieg

Lerverkusens Keeper Lukas Hradecky leidet in der ersten Halbzeit gegen Bayern München unter einem Handicap. Doch der Finne lässt sich nichts anmerken.

Es war erst der vierte Sieg im 41. Versuch in der Bundesliga. Bayer Leverkusen schaffte am Samstagabend das scheinbar unmögliche: Die Werkself besiegte den deutschen Rekordmeister Bayern München in der Allianz Arena 2:1. Bayer-Matchwinner war der zweifache Torschütze Leon Bailey. Maßgeblich Anteil am Sensationssieg hatte aber auch Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky.