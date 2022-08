Luxemburg: Ein Hauch von Urlaub an der Aire de Berchem

Auf der Raststätte Berchem an der A3 wehte am Sonntag ein Hauch von Urlaub.

28°C, Wohnwagen, Wohnmobile, Flip-Flops und Bermudas: Am Sonntag herrschte auf der Raststätte Berchem an der A3 ein Hauch von Urlaub, als die traditionelle Überschneidung zwischen Juli- und Augustreisenden stattfand. Der Andrang und die Warteschlangen an den Zapfsäulen, im Selbstbedienungsrestaurant und auf den Toiletten taten der entspannten Atmosphäre keinen Abbruch. Für Véronique, die mit ihren drei Kindern und einer Freundin aus Huy (Belgien) auf dem Weg nach Südfrankreich ist, «ist dies der ideale, fast schon obligatorische Halt nach zweieinhalb Stunden Fahrt».

Nicht zu vergessen ist das Tanken, auch wenn der Preisvorteil kleiner geworden ist. «Wir machen hier seit 40 Jahren Halt», sagen Adelin und Cathy aus Incourt (Belgien), «wir prüfen nicht einmal den Preis». Auch die attraktiven Tabakpreise locken zahlreiche Kunden an. Alice, Lucie, Salomé und Charlotte, vier Freundinnen aus Lille, kauften sich direkt mehrere Stangen. Die Raststätte kannten sie bis jetzt nicht, «nicht einmal Luxemburg». Die kleinen Niederländer Jan (9), Amara (6) und Roos (2) tummeln sich auf dem Spielplatz, während die Berner Sennenhündin Léa frische Luft tankt und ihren Durst löscht. Für eine Stunde war der Spielplatz in Berchem für sie ein Vorgeschmack auf die Ferien.

Auch in der Richtung der Rückreise herrschte am Wochenende Hochbetrieb. Die Tankstelle in Berchem verzeichnete am Samstag rund 7.000 Transaktionen.