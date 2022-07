Horror-Unfall in Formel 1: «Ein Held!» – Russell sprintet nach Crash zur Hilfe und wird disqualifiziert

Der chinesische Alfa-Pilot Guanyu Zhou überschlug sich, schoss kopfüber von der Strecke und über den Reifenstapel in die Fangzone. Wie ein Wunder blieb er ohne gröbere Verletzungen.

Es waren bange Minuten am Sonntagnachmittag auf der Formel-1-Rennstrecke in Silvestone. Nur wenige Sekunden nach dem Start war im Fernseher zu sehen, wie ein Alfa-Sauber-Auto auf dem Kopf durchs Kiesbett flog. Das Rennen wurde umgehend unterbrochen. Die anschließenden Wiederholungen ließen Formel-1-Fans den Atem stocken. Der chinesische Alfa-Pilot Guanyu Zhou wurde von Mercedes-Fahrer George Russell berührt, das Auto überschlug sich, schoss kopfüber von der Strecke und über den Reifenstapel in die Fangzone.