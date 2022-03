Krieg in der Ukraine : Ein Hilferuf aus dem Donbass erreicht Luxemburg

LUXEMBURG/UKRAINE – Der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Adviivka in der Ostukraine hat sich von der Front gemeldet. Die Bewohner der Stadt erleben derzeit die Hölle, wie er sagt.

Am 36. Tag des russischen Angriffskrieges setzt sich die ukrainische Gemeinschaft in Luxemburg weiterhin unermüdlich für ihr Land ein. Am Donnerstag organisierte der Verein LUkraine einen runden Tisch, an dem unter anderem mehrere ukrainische Gesprächspartner teilnahmen, von denen einige direkt von der Front per Videokonferenz über die Dringlichkeit der humanitären Lage berichteten.