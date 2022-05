Berlin : «Ein Horrortrip» – Sängerin wird im Berghain mit einer Spritze attackiert

Zoe Zanias berichtet, wie sie am Sonntag im Berliner Club Berghain zusammengebrochen ist. Die Sängerin will nun andere Clubbesucherinnen warnen.

via Instagram

Die Sängerin Zoe Zanias ist am Sonntag mit einer Spritze attackiert worden.

In europäischen Clubs sorgt ein beunruhigendes Phänomen für Angst unter den Besucherinnen. Frauen berichten, wie sie mit Nadeln gestochen und dadurch betäubt werden. Die meisten Fälle wurden bisher aus Frankreich gemeldet . Nun scheint auch der legendäre Berliner Club Berghain davon betroffen zu sein. Die australische Sängerin Zoe Zanias berichtet, welchen Horror sie am Sonntag durchleben musste.

Nadelstich auf dem Arm

«Auf der Tanzfläche hatte ich plötzlich Atemprobleme und bin schließlich zusammengebrochen. Nachdem mich das medizinische Personal wiederbelebt hatte, spürte ich ein Taubheitsgefühl, eine vorübergehende Amnesie, einen trockenen Mund und Halsschmerzen. Später fanden wir einen Nadelstich auf meinem Arm, was auch von einem Arzt bestätigt worden ist», so Zanias.

Es habe sich alles so angefühlt wie ein «abstrakter, psychedelischer Horrortrip». Sie sei schließlich von den Türstehern nach draußen begleitet worden. Dort habe ein Freund auf sie aufgepasst. «Ich war total orientierungslos und bin noch immer traumatisiert», so die Australierin weiter. Zanias ruft die Menschen dazu auf, die Situation in den Clubs ernst zu nehmen. Beobachte man jemanden, der sich auffällig verhalte, solle man diese Person auf Nadelstiche untersuchen. «Passt auf eure Freundinnen und Freunde auf und seid vorsichtig da draußen», schließt sie ihren Post auf Instagram ab.