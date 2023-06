Luxemburgische Meisterschaften im Radsport: Ein Jahr nach seinem Triumph gibt Heiderscheid das Trikot zurück

Ein Jahr ist es her, dass er doch recht unerwartet luxemburgischer Meister im Radsport wurde. Am heutigen Sonntag wird Colin Heiderscheid seinen Titel wieder ins Spiel bringen. «Ich werde mein Bestes geben, aber es ist klar, dass ich nicht der Stärkste bin», räumt er ein.

Auf die vergangenen 12 Monate im Trikot der Tricolore sieht der 25-Jährige gemischt zurück: «Von Anfang an habe ich deutlich gesehen, dass es im Peloton viel mehr Respekt gibt, was nicht der Fall ist, wenn man das Trikot eines Continental-Teams trägt», erklärt er. «Aber ich habe auch gemerkt, dass es viel schwieriger ist, in einer Ausreißergruppe zu fahren. Selbst in den Bergen ließ man mich nicht ziehen, obwohl ich kein Kletterer bin.»