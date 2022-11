Medizinischer Notfall: Ein Kind wurde von der Kannerklinik mit Helikopter nach Deutschland verlegt

Am Donnerstag musste ein Kind, das in der Kannerklinik stationär behandelt wurde, mit dem Hubschrauber in eine andere Klinik nach Köln verlegt werden. «Am Nachmittag stellte Luxemburg die Anfrage und am Abend war das Kind schon in Deutschland», twitterte der der Sprecher des CGSD, den die Aktion sehr beeindruckt hat. Es sei ein besonderer Fall gewesen, ein Job für Spezialisten.