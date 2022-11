Gleichberechtigung in Luxemburg: Ein Kinderbuch klärt Schülerinnen und Schüler über Frauenrechte auf

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde eine Initiative ins Leben gerufen — in Form eines tiefgründigen Kinderbuchs, das in Schulklassen vorgelesen werden soll. «Und du glaubst, dass die Zeitung eine Frau einstellen wird? Wenn, dann vielleicht, um Kochrezepte zu schreiben. Und wer soll mir abends die Suppe servieren, wenn ich von der Fabrik komme?», heißt es darin als Negativbeispiel.

So lauschten auch schon etwa 40 Kinder einer Schule in Niederanven der Geschichte von Flinn und Flora, zweier Fuchsjunge, die dank ihrer Großmutter die Geschichte der Frauenbewegung in Luxemburg kennen lernen. Das Ministerium will zudem interaktive Leseworkshops organisieren, bei denen vor allem die jüngeren Schülerinnen und Schüler zum Zuge kommen sollen.