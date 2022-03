«Ein Krieg der Bomben» – Fotograf zeigt den Schrecken in Schwarz-Weiß

Kriegsfotograf van Wessel will noch eine weitere Woche in der Ukraine bleiben.

Im Stadtzentrum von Charkiw: Die Wasserleitungen sind durch das anhaltende Bombardement zerstört. Das herausströmende Wasser ist in den noch kalten Tagen in der Ostukraine zu Eis gefroren.

«Die Sicherheitslage ist ziemlich verrückt hier. Allein heute habe ich 80 Einschläge gehört.» Später am Abend schreibt van Wessel, dass die Bombardements noch einmal zugenommen hätten: «Einschläge alle 20 Sekunden, es ist gerade russisches Roulette hier.» Er mache sich auf den Weg in den Bunker.

Einsätze und Tagesablauf verlangen ihm viel ab. «Ich stehe um fünf Uhr auf, trinke Kaffee, recherchiere und plane den Tag, indem ich Live-Karten studiere, schaue, was sich zum Vortag verändert hat, wo neue No-Go-Gebiete sind.» Dann fahre er los, fotografiere, bis die Sonne untergehe, und sichte dann sein Material. «Es sind 20-Stunden-Tage, an denen man kaum isst und schläft.»

«Viel effizienter als in Tschetschenien oder Syrien»

Van Wessel fotografiert Kriege und Konflikte in aller Welt. Der Ukraine-Krieg ist für ihn aber anders. «Die Raketen und Bomben sind viel effizienter, als sie früher waren, etwa in Tschetschenien oder Syrien – leider ein sehr trauriger Fortschritt», sagt er. Russland setzt in seinem Angriffskrieg eine ganze Palette an todbringenden Waffen ein, von Smertsch-Raketen (320-Millimeter-Geschosse) über Uragan-Raketen (240 Millimeter) bis zu den berüchtigten Grad-Raketen (122-Millimeter-Kaliber). Es sind allesamt Salvenfeuer-Systeme mit besonderer Durchschlagskraft. «Es ist ein absoluter Krieg der Bomben», so van Wessel.