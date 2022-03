US-Außenminister : «Ein Krieg hätte verheerende Folgen»

Der US-Außenminister will seinen russischen Amtskollegen nächste Woche nochmals treffen, falls Russland in der Zwischenzeit nicht in der Ukraine einmarschiert.

1 / 3 «Ein Krieg wäre eine tiefgreifende Herausforderung für die internationale Welt»: US-Außenminister Antony Blinken. (Archivbild) AFP/Joel Carrett Antony Blinken (links) will nächste Woche seinen russischen Amtskollegen Sergei Lawrow treffen. (21. Januar 2022) AFP/Alex Brandon Auf dem Spiel stehe «die Grundlage von Frieden und Sicherheit», sagt Blinken in einem Interview. AFP/Kevin Lamarque

Für US-Außenminister Antony Blinken ist ein russischer Einmarsch in die Ukraine mittlerweile nur noch eine Frage der Zeit. «Es besteht kein Zweifel, dass ein Krieg schreckliche, verheerende Folgen hätte, in erster Linie für unschuldige Ukrainer», sagt er im Interview in der «SonntagsZeitung». Russland würde im Falle eines Angriffs mit schweren Sanktionen belegt. «Aber ein Krieg wäre auch eine tiefgreifende Herausforderung für die internationale Welt.»

Auf dem Spiel stehe «die Grundlage von Frieden und Sicherheit» für die ganze Welt, sagt Blinken. Er verweist auf Prinzipien, «die aus zwei Weltkriegen und einem Kalten Krieg hervorgegangen» seien: «Ein Land kann nicht einfach die Grenzen eines anderen Landes mit Gewalt verändern. Ein Land kann einem anderen nicht seine Entscheidungen und eine Politik diktieren, mit wem es zusammenarbeiten soll.»

Biden rechnet mit einem baldigen Angriff

Blinken bekräftigt zwar seine Verhandlungsbereitschaft. Er geht aber davon aus, dass Präsident Wladimir Putin seine Entscheidung für einen Krieg getroffen habe. US-Präsident Joe Biden hatte am Freitag gesagt, er rechne mit einem russischen Angriff auf die Ukraine in den «kommenden Tagen».

Der Außenminister der USA hat seinem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow für nächste Woche ein Treffen in Europa vorgeschlagen und eine Zusage erhalten. «Vorausgesetzt, dass Russland in der Zwischenzeit nicht in die Ukraine einmarschiert, haben wir eine sehr konkrete Idee zur Diskussion gestellt», sagt Blinken im Interview mit der «SonntagsZeitung» weiter.

Sollte jedoch die Diplomatie versagen, so hätten die USA mit der Nato und der Europäischen Union einen Plan, um auf einen Einmarsch Russlands in die Ukraine zu reagieren, sagt Antony Blinken. «Es wird, nach Lage, eine schnelle und einheitliche Reaktion zur Stärkung der Verteidigung der Ukraine geben.»