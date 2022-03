Flaschen stat Blumen : Ein letzter Toast auf eine Alkoholkranke

Viele Fans hinterlassen bei der Gedenkstätte von Amy Winehouse leere Wodkaflaschen statt Blumen. Dies stößt einigen Kommentatoren in England sauer auf.

Der Journalist der englischen Zeitung schließt sich in seinem Artikel der Meinung des 88-Jährigen an. Er schreibt stinkwütend: «Erst war an Amys Schrein noch Trauer zu spüren. Doch mit jeder leeren Wodka-Flasche, jeder Bierdose und jeder schlecht geschriebenen Trauerkarte hat die Gedenkstätte ein bisschen mehr von ihrer ohnehin schon wenig vorhandenen Würde verloren.»