Sicheres Internet : Ein Luxemburger für Europas Cybersicherheit

LUXEMBURG – Pascal Steichen, Geschäftsführer von «securitymadein.lu», übernimmt die Leitung des neuen europäischen Kompetenzzentrums für Cybersicherheit.

Der Luxemburger Pascal Steichen ist am Mittwoch zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats des Europäischen Kompetenzzentrums für Cybersicherheit (ECCC) ernannt worden. Die Institution wurde 2021 gegründet und hat ihren Sitz in Bukarest. Das ECCC soll Investitionen in Forschung, Technologie und industrielle Entwicklung im Bereich der Cybersicherheit bündeln.