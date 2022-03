Olivier Thill : Ein Luxemburger in Russlands Premier Liga

Olivier Thill verlässt Progrès und heuert beim russischen Erstligisten FK Ufa an. Der 21-Jährige hatte in der Europa-League-Quali mit starken Leistungen von sich reden gemacht.

Thills aktueller Verein Progrès war in der dritten Runde der Qualifikation für die Europa League mit einem Gesamtergebnis von 3:4 an Ufa gescheitert . Der 21-jährige Mittelfeldspieler traf im Hinspiel in Russland zum 2:1-Anschlusstreffer – das und seine starke Leistung in beiden Partien dürften ihm nun den Weg zu einem lukrativen Profivertrag geebnet haben.

Die Stadt Ufa mit einer Million Einwohner liegt 1500 Kilometer östlich von Moskau, am äußersten Rand Europas. Der erst 2009 gegründete lokale Fußballklub spielt seit 2014 in der russischen Premier Liga und liegt derzeit auf Rang elf in der Tabelle. Am Donnerstag trifft FK Ufa im Play-off-Rückspiel der Europa League auf die Glasgow Rangers. Das Hinspiel in Schottland verlor Ufa mit 0:1.