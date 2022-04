Freiwillig : Ein Luxemburger ist noch immer in der Ukraine

LUXEMBURG/UKRAINE – Das Außenministerium hat die Situation seiner Staatsangehörigen in der Ukraine und in Russland überprüft.

Vor der russischen Invasion am 24. Februar haben sich etwa 20 Luxemburger in der Ukraine aufgehalten. Von dieser Gruppe ist mittlerweile nur noch eine Person in dem Land. «Eine Person mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit, die sich derzeit noch in der Ukraine aufhält, hat angegeben, dass sie vorerst dort bleiben möchte», teilte Außenminister Jean Asselborn am Freitag mit. Die anderen luxemburgischen Staatsbürger, die sich dort aufhielten, hätten alle das Land verlassen können. Das Ministerium versicherte, dass «die luxemburgische Botschaft in der Ukraine in regelmäßigem Kontakt mit der Person steht».