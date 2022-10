Wissenschaft und Technik : Ein luxemburgisches Start-up baut eine Weltraum-Fabrik

REV1 heißt die neue Raumfähre, die ohne Astronaut an Bord ins All fliegen soll. Den Auftrag, sie zu bauen, bekam Thales Alenia Space (TAS), ein Unternehmen, das auf Druckmodule spezialisiert ist. Das gab Space Cargo Unlimited, das in Frankreich und Luxemburg ansässig ist, am Donnerstag bekannt.