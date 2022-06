Mobilität : Ein luxemburgisches Uber soll das Taxigewerbe revolutionieren

LUXEMBURG – Eine Revolution des Taxisektors ist im Gange, mit einer einzigen digitalen Plattform, die vom Staat reguliert wird.

Schluss mit Taxilizenzen oder der Vermietung von Fahrzeugen mit Fahrern - Luxemburg will sein Taxi-Modell ändern. Mobilitätsminister François Bausch will «die Lizenzen freigeben» und eine einheitliche Plattform schaffen, auf der jeder Fahrer seine Dienste anbieten kann. Ohne Begrenzung der Anzahl.

Als Kritiker des derzeitigen Systems der Zonenlizenzen, das als «absurd angesichts der Größe des Landes» angesehen wird, will François Bausch den Markt dynamischer machen. Bausch ist darüber verärgert, dass «sich zu viele Taxis auf den Flughafen konzentrieren, um sich Fahrten für 100 bis 150 Euro zu sichern, anstatt sechs Fahrten für 20 Euro zu machen». Gestützt auf eine Studie, die er in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer Ernst & Young durchgeführt hat, will er ein Uber auf luxemburgische Art einführen. «Die Idee ist, den Taxisektor zu digitalisieren», erläutert er. Denn obwohl François Bausch die Effizienz der Uber-Plattform lobt, spricht er auch von der «chaotischen Situation in den Ländern, in denen Uber ansässig ist, in Bezug auf soziale Aspekte, Steuern und Sozialversicherung».