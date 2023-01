Luxemburg: Ein Mann stirbt nach der Schlägerei am Fußballfeld

Die Tragödie ereignete sich am Freitagabend auf einem Fußballfeld in Esch/Alzette.

Was ist am Freitag kurz vor 18 Uhr im Trainingszentrum von Jeunesse Esch passiert? Die luxemburgische Justiz teilte am Samstagnachmittag mit, dass ein Mann nach einer Schlägerei, an der «Spieler und Trainer» beteiligt waren, die beim Escher Verein lizenziert waren, gestorben sei. Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Drama vor einem Freundschaftsspiel einer Jugendmannschaft gegen Schifflingen.