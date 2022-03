«Rolling Stone» : Ein Musikheft mit politischer DNA

Das US-Magazin «Rolling Stone» verblüfft mit politisch brisanten Enthüllungen. Die «Bibel der Pop-Kultur» besinnt sich damit zurück auf ihre Wurzeln.

Mit dieser Reportage brachte das Magazin General Stanley McChrystal zu Fall.

Der jüngste Scoop waren die teils äußerst brutalen Fotos des «Kill Team» in Afghanistan, die «Rolling Stone» auf seiner Website veröffentlicht hat, als Ergänzung zu einer Reportage über die finsteren Seiten des US-Militäreinsatzes. Für noch größeres Aufsehen hatte das Magazin im letzten Juni gesorgt. In einem umfangreichen Bericht über Stanley McChrystal, den Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Afghanistan, wurden der General und seine Mitarbeiter mit abschätzigen Äußerungen über Mitglieder der Regierung Obama zitiert.

Der Präsident reagierte empört und enthob McChrystal seines Amtes, noch bevor das Magazin an den Kiosken zum Verkauf auslag. Die «seriöse» Konkurrenz reagierte verblüfft und mit einer gehörigen Portion Neid: Wie konnte das vermeintliche Musikheft einen solchen Coup landen? Eine Zeitschrift, die man eher mit den 500 besten Alben aller Zeiten in Verbindung bringt als mit brisanten Politstorys? In Washington war man aus einem anderen Grund erstaunt: «Wie konnte McChrystal nur so unvorsichtig sein?», hieß es dort.

Produkt der 68er-Kultur

Das lag nicht nur an der Person des Reporters Michael Hastings, der für seine kritische Haltung gegenüber den US-Kriegen im Irak und in Afghanistan bekannt ist. Sondern mindestens so sehr an der «DNA» eines Magazins, das wie kaum ein journalistisches Produkt für die 68er-Gegenkultur steht. Gegründet wurde «Rolling Stone» 1967, auf dem Höhepunkt der Flower-Power-Bewegung, in San Francisco. Den Namen entlieh man sich – wie die Band Rolling Stones – von einem Song der Blueslegende Muddy Waters.

«A Rolling Stone gathers no Moss» heisst es darin – ein rollender Stein setzt kein Moos an. Stets in Bewegung bleiben, hieß folglich die Devise von Mitbegründer Jann Wenner, der noch heute als Herausgeber tätig ist. Gegründet hatte er das Blatt, «um John Lennon kennenzulernen», wie er später bekannte. Prompt war es ein großes Interview Wenners mit dem Ex-Beatle und seiner Frau Yoko Ono, welches das Blatt 1970 vor der Pleite rettete.

Plattform für große Namen

Das zeitgenössische Musikschaffen bildete stets den Schwerpunkt des Magazins, das alle 14 Tage mit einer Auflage von 1,3 Millionen Exemplaren erscheint. Daneben konnte sich mancher große Name hier erstmals profilieren: Der Schriftsteller Tom Wolfe mit seinem literarisch angehauchten Reportage-Stil, Hunter S. Thompson mit seinem abgefahrenen «Gonzo-Journalismus» oder die Fotografin Annie Leibovitz. Auch politische Themen spielten getreu dem 68er-Credo von Jann Wenner eine zentrale Rolle.

In den 80er- und 90er-Jahren wurde «Rolling Stone» mainstreamiger und kommerzieller, man beschränkte sich weitgehend auf die Populärkultur. Die Rückkehr zu den Wurzeln erfolgte zeitgleich mit dem Anti-Terror-Krieg von George W. Bush, wie der 65-jährige Wenner im Interview mit «Welt Online» erklärte. Amerika habe sich plötzlich im nationalen Ausnahmezustand befunden, «und deshalb mussten wir wieder in die Politikberichterstattung einsteigen».

Leidenschaft für Politik

Schon 2004 gewann das Blatt mit seinen Irak-Reportagen den National Magazine Award. Für Aufsehen sorgten seither auch eine vernichtende Abrechnung mit der Wall-Street-Bank Goldman Sachs und Enthüllungen über Psycho-Tricks eines US-Generals in Afghanistan. «Janns Leidenschaft für Politik reicht weit zurück», sagte Robert Wallace, ein ehemaliger Redaktionsleiter, der «Los Angeles Times». Viele Magazine hätten ihre Kernaufgabe und ihre Überzeugungen verloren. «Jann wusste, was er wollte, und er weiß es noch immer.»

Während viele US-Medien nach 9/11 und durch die Internet-Krise ihren Biss verloren haben, sind Wenner und sein Magazin sich treu geblieben. Die Aufgabe des Journalismus könne nicht sein, die PR-Mitteilungen von Regierung und Militär «kritiklos an die Leser oder Zuschauer weiterzureichen», sagte er zu «Welt Online» und kündigte weitere Enthüllungen an. Der Stein hat definitiv noch kein Moos angesetzt.