«Ein Mysterium»: Verdrängte Schwangerschaften sind in Luxemburg selten

Schon jeder hat sie gehört oder gelesen: Geschichten rund um eine unbemerkte Schwangerschaft. Zuletzt so passiert Anfang September auf der Schueberfouer, als eine junge Frau von einer Sturzgeburt auf einer Restauranttoilette überrascht wurde. Eine «Gravitas suppressalis» bezeichnet eine verdrängte Schwangerschaft, die bis zur 20. Woche nicht wahrgenommen wird – und «das kommt in Luxemburg alle zwei Jahre vor», schätzt Virginie Otto, Leiterin der Entbindungsstation im CHEM.

Das Phänomen sei durch einen psychischen Einfluss auf das Physische geprägt. Betroffene Patientinnen würden demnach keinerlei Anzeichen einer Schwangerschaft zeigen. «Oft menstruieren sie, es kommt nicht zu Übelkeit oder Brustschwellungen», erläutert Virginie Otto. Manche der Frauen würden ihre Schwangerschaft erst bei der Entbindung «entdecken», andere ab dem fünften Monat. «Das Leugnen der Schwangerschaft endet oft, wenn ihnen bewusst wird, dass sie ein Kind erwarten», so die Expertin weiter.

Betroffen können gebärfähige Frauen jeden Alters sein

Meist seien die Frauen schockiert, wenn sie von ihrer Schwangerschaft erführen. Umso größer falle dieser Schock aus, wenn die Verleugnung bei der Geburt einsetze, berichtet Sylvie Langermann, Psychologin in der Entbindungsstation des CHL. Manche würden es nicht akzeptieren und dann heimlich entbinden. In allen Fällen «benötigen sie eine psychologische Betreuung, die ihnen hilft, die Geburt zu verarbeiten», so die Psychologin. Das Risiko einer erschwerten oder gar fehlenden Bindung zwischen Eltern und Kind sei groß. «Die unbewusste Schwangerschaft ist ein Mysterium und ein Stück weit ein Tabu», sagt Sylvie Langermann. Wichtig sei, der Frau keine Vorwürfe zu machen.