Bauprojekt : Ein neuer Bahnhof für Ettelbrück

ETTELBRÜCK - Der Ministerrat hat am Samstag den Neubau des Bahnhofs in Ettelbrück beschlossen. In Rahmen des Projektes wird die N7 teilweise unterirdisch verlaufen.

Der Bahnhof von Ettelbrück ist zu klein und in schlechtem Zustand. Das hatte am Samstag der der Ministerrat erklärt. Nun soll der Bahnhof komplett neu gebaut werden. Der Gesetzentwurf werde in etwa drei Wochen vorgestellt, heißt es. Die Arbeiten sollen noch vor dem Sommer 2015 beginnen.

Vorgesehen ist unter anderem der Bau eines neuen Bahnhofgebäudes und neue Bahnsteige. Darüber hinaus soll die Patton-Brücke erneuert werden und ein Wasserrückhaltebecken sowie ein Park&Ride mit 450 Plätzen entstehen. Im Rahmen der Arbeiten wird ein Teilstück der N7 unterirdisch verlaufen. Alles soll 156,5 Millionen Euro kosten.